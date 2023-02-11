И зависть, и мурашки по телу: что раскрыла вдова Бодрова после его гибели

Гибель всеми любимого Сергея Бодрова ошарашила всех поклонников, но, конечно, сильнее всего переживали его родственники. Для жены актера новость стала сильным ударом, и женщина до сих пор не может оправиться от этой трагедии.

«В моей жизни Сережа — это последний мужчина, который был. И никого больше не появилось ни мысленно, ни физически, никак», — откровенно сказала Светлана.

Вдова даже не думает о новых отношениях с другим мужчиной, ведь то, что было у нее с Сергеем, никогда не повторится с посторонним человеком. Бодрова уверяет, что даже в таком положении она счастливее многих женщин, поскольку те радостные моменты, которые были у нее с актером, доступны лишь немногим. Также Светлана уверена, что большинство просто не понимает ее позицию, ведь всего лишь один прекрасный мужчина затмил всех возможных претендентов на ее сердце. Такому яркому, но непродолжительному счастью можно лишь позавидовать.