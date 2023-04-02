И все проблемы решались: вот почему обои в СССР клеили на газеты

Покупая квартиру с советским ремонтом, новые собственники могут столкнуться с весьма необычной особенностью своего жилища. Иногда под обоями скрываются стены, полностью покрытые газетами.

Дело в том, что во времена товарного дефицита трудно было достать профессиональный клей. Поэтому находчивые граждане варили его прямо на кухне из крахмала. Однако с помощью этой субстанции было весьма проблематично делать ремонт, поскольку бумага часто рвалась и плохо скрывала неровности.

Но смекалке советских людей можно лишь позавидовать, ведь они нашли решение даже этой проблемы. Сначала с помощью самодельного клея на стены наносили газеты, которые впитывали в себя все излишки. И только после этого приступали к обоям. Такой способ также позволял немного выровнять штукатурку и скрыть ее изъяны.