Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

22 августа 2025 08:27
И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

Ее навыкам позавидуют даже многие южнокорейские актеры.

«Игра в кальмара» заканчивается тем, что ведущий, Хван Ин Хо, оказывается в Лос-Анджелесе. Сидя в машине на светофоре, он слышит знакомый хлопок — звук сталкивающихся конвертов для игры в ттакджи.

Выглянув из окна авто, он встречается взглядом с женщиной в деловом костюме — вербовщиком, которая сейчас играет с очередным прохожим. И когда зрители поняли, что перед ними стоит сама Кейт Бланшетт (в корейской-то дораме!), интернет просто «взорвался».

И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

Почему выбрали именно Кейт Бланшетт?

Режиссёр сериала Хван Дон Хёк объяснил, что выбор был неслучайным. По его словам, они сознательно искали женщину на эту роль. И Бланшетт оказалась идеальной кандидатурой.

«Нам показалось, что женщина-вербовщик сделает сцену куда более драматичной и интригующей.

И нам нужна была актриса, которая сможет завладеть экраном даже при минимальной реплике.

А Кейт — лучшая. Ведь это ровно то, что она сделала», — отметил он.

И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

А что там про ловкость рук?

А это как раз то, что особенно впечатлило съёмочную группу. Сцену с конвертами сняли с первого же дубля: Кейт Бланшетт действительно перевернула конверт ттакджи на первом броске, будто она годами играла в эту игру.

Так что вербовщик из первых двух сезонов в исполнении Гон Ю стал «корейским лицом» сериала, а Бланшетт представила его, скажем так, глобальную версию. Её появление не просто поставило эффектную точку, но и наглядно показало масштаб кровавой игры, вышедшей далеко за пределы одной страны.

Ранее мы писали: С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше Читать дальше 18 августа 2025
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера «Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера Читать дальше 22 августа 2025
Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город Читать дальше 22 августа 2025
Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10 Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10 Читать дальше 21 августа 2025
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро «Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро Читать дальше 20 августа 2025
Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили Читать дальше 23 августа 2025
Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию Читать дальше 23 августа 2025
«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта «Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта Читать дальше 23 августа 2025
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Читать дальше 23 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше