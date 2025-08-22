И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

«Игра в кальмара» заканчивается тем, что ведущий, Хван Ин Хо, оказывается в Лос-Анджелесе. Сидя в машине на светофоре, он слышит знакомый хлопок — звук сталкивающихся конвертов для игры в ттакджи.

Выглянув из окна авто, он встречается взглядом с женщиной в деловом костюме — вербовщиком, которая сейчас играет с очередным прохожим. И когда зрители поняли, что перед ними стоит сама Кейт Бланшетт (в корейской-то дораме!), интернет просто «взорвался».

Почему выбрали именно Кейт Бланшетт?

Режиссёр сериала Хван Дон Хёк объяснил, что выбор был неслучайным. По его словам, они сознательно искали женщину на эту роль. И Бланшетт оказалась идеальной кандидатурой.

«Нам показалось, что женщина-вербовщик сделает сцену куда более драматичной и интригующей.

И нам нужна была актриса, которая сможет завладеть экраном даже при минимальной реплике.

А Кейт — лучшая. Ведь это ровно то, что она сделала», — отметил он.

А что там про ловкость рук?

А это как раз то, что особенно впечатлило съёмочную группу. Сцену с конвертами сняли с первого же дубля: Кейт Бланшетт действительно перевернула конверт ттакджи на первом броске, будто она годами играла в эту игру.

Так что вербовщик из первых двух сезонов в исполнении Гон Ю стал «корейским лицом» сериала, а Бланшетт представила его, скажем так, глобальную версию. Её появление не просто поставило эффектную точку, но и наглядно показало масштаб кровавой игры, вышедшей далеко за пределы одной страны.

