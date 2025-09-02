Меню
Киноафиша Статьи «И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали

2 сентября 2025 17:09
Читатели «Киноафиши» оказались солидарны с одиозным дизайнером.

Артемий Лебедев может устроить бурю, лишь выразив свое мнение в Сети. В одном из старых новостных обзоров он заявил, что советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра» — «самый отвратительный» из всех, что ему доводилось видеть.

При этом важно: Лебедев подчеркнул, что лично к актёрам, включая Михаила Боярского, у него претензий нет. Но все же критика картины Георгия Юнгвальд-Хилькевича, которая для многих советских граждан стала символом детства, должна была вызвать бурю негодования. Но...

В комментариях на «Киноафише» многие с синеволосым блогером согласились.

«Сорри, но фильм устарел»

Как оказалось, многие россияне, и не только лишь рожденные после 2000-х, любви к компании мушкетеров не испытывают, фильм считают отвратительным.

  • «Не в восторге… французский фильм с Миленой Демонжо нравится больше», «Откровенно плохой фильм… “Холмс” и “Принц Флоризель” на порядок круче», «Лента снята небрежно… продолжение — вообще дно», «И впрямь дешевка».

Критики напоминают и про «стариков» на ролях юных героев, и про провалы в мизансценах, и про ощущение постановочной театральщины. Некоторые сравнивают с французской экранизацией 1961 года, называя её «лучшей и по сей день».

«Как можно — это же классика!»

Но не стоит думать, что защитников у ленты не нашлось. Многие упирают на то, что лента была лучшим приключенческим фильмом в СССР, а при пересмотре не вызывает негатива.

  • «Советская экранизация — один из моих любимых фильмов… шедевр!», «Пусть сперва снимет что-то сам, а потом критикует классику».

Основная претензия фанатов: фильм — часть личной истории, а песни Рыбникова давно стали народными. Люди защищают не столько режиссуру, сколько собственные воспоминания — «тот самый Новый год, когда все пели “пора-пора-порадуемся”».

Что в сухом остатке

Лебедев сказал ровно одну фразу — и опять накинул навоз на вентилятор. Впрочем, солидарных с его мнением на сей раз оказалось куда больше, чем могла ожидать редакция.

«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил.

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press, кадры из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
