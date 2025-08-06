И вот этот милый дедушка — наследник султана? Потомку Сулеймана и Хюррем уже 93 года — вырастил 9 внуков и лично знаком с президентом (фото)

Меню
6 августа 2025 07:00
На первый взгляд и не скажешь, что перед нами продолжатель некогда великого рода.

Если после «Великолепного века» вы представляете себе потомка Хюррем и султана Сулеймана как харизматичного полководца с саблей и гаремом — спешим вас разочаровать. 93-летний Харун Осман выглядит скорее как дедушка, с которым вы бы делили лавочку у подъезда. И всё бы ничего, если бы этот дедуля не встречался с Эрдоганом и не носил титул главы дома Османов.

Да-да, Османская империя канула в Лету ещё в 1924 году, но династия жива. Более того — продолжает вести светскую хронику, пусть и не имеет власти. Харун Осман стал символическим лидером рода лишь в 2021 году, после смерти брата. На тот момент ему было 89.

Харун родился в Дамаске — не по собственному выбору, конечно, а потому что его семья оказалась в изгнании. Детство было не сахар: родители развелись, отец уехал в США и умер, дед —следом. Воспитание — на плечах матери. В Турцию вернуться получилось только в 1974 году.

С тех пор Харун жил тихо. Женился, вырастил троих детей, стал дедушкой девяти внуков. Один из них, к слову, владеет ресторанами с османской кухней, другой — консультировал сериал «Права на престол, Абдулхамид». Уж кто-кто, а они знают, за какой конец держать ятаган.

А сам Харун — будто ожившая летопись. Он не кичится происхождением, но спокойно напоминает миру, что Османы — не только турецкие сериалы. Встретился с Эрдоганом, дал пару интервью, посмотрел сериал про прадеда. Ну, и продолжает молиться за родину — теперь уже с балкона в Стамбуле, а не с минарета.

Вид у него простоватый, но фамилия — весомее любого мундира. Пока он жив — история султана Сулеймана и Хюррем тоже жива, и она не только про дворцовые интриги, но и про воспитание внуков и довольно бодрую старость.

Ранее мы также писали: Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
