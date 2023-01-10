И в СССР не побрезговали: что вы не знали о сиквеле «Карнавальной ночи»

В последнее время на экранах все реже встречаются по-настоящему новые картины с действительно уникальными сюжетами. Теперь предпочтение отдают всевозможным приквелам и ремейкам. Это веяние широко распространилось еще в прошлом веке благодаря Голливуду. Однако даже в СССР режиссеры не боялись идти по этому пути.

Одними из первых фильмов в таком направлении были сиквелы знаменитой «Карнавальной ночи». В 1969 году на экраны вышел «Старый знакомый», ключевым персонажем которого стал известный всем Серафим Огурцов. Он получил назначение на пост руководителя парка культуры и отдыха, в котором планировал открыть пивные и шашлычные. Сюжет строится на противостоянии главного героя и ученого Анохина, который сопротивляется этим нововведениям.

Картина не стала провальной в прокате, но повторить успех комедии Эльдара Рязанова все же не смогла.