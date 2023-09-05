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И в подметки не годился Байсарову: любовник Орбакайте оказался ни рыба ни мясо

5 сентября 2023 19:30
И в подметки не годился Байсарову: любовник Орбакайте оказался ни рыба ни мясо

Выбор знаменитости вызывает вопросы.

Кристина Орбакайте скромница только с виду. Известная певица с юности отличалась бурной личной жизнью. В 16 лет она закрутила роман с восходящей звездой Владимиром Пресняковым-младшим, а годы спустя оказалась в эпицентре скандала из-за некрасивого разрыва с фактическим супругом.

В конце 90-х исполнительница ушла от Преснякова к чеченскому предпринимателю Руслану Байсарову. Новый роман был похож на сказку. Вскоре у пары родился общий сын Дени, однако любовь погубила коварная измена Кристины: бизнесмен застукал любимую с танцором «Тодеса» Василием Руткой.

Поговаривают, что любовники заперлись в гримерке. Увидев неприятную сцену, Байсаров бросился на Орбакайте с кулаками. Поклонники знаменитости недоумевали, что дочь Примадонны нашла в непримечательном артисте, когда рядом такой красивый и импозантный муж, пишет News.

И в подметки не годился Байсарову: любовник Орбакайте оказался ни рыба ни мясо
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Kremlin Pool, Global Look Press/globallookpress.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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