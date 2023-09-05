И в подметки не годился Байсарову: любовник Орбакайте оказался ни рыба ни мясо

Кристина Орбакайте скромница только с виду. Известная певица с юности отличалась бурной личной жизнью. В 16 лет она закрутила роман с восходящей звездой Владимиром Пресняковым-младшим, а годы спустя оказалась в эпицентре скандала из-за некрасивого разрыва с фактическим супругом.

В конце 90-х исполнительница ушла от Преснякова к чеченскому предпринимателю Руслану Байсарову. Новый роман был похож на сказку. Вскоре у пары родился общий сын Дени, однако любовь погубила коварная измена Кристины: бизнесмен застукал любимую с танцором «Тодеса» Василием Руткой.

Поговаривают, что любовники заперлись в гримерке. Увидев неприятную сцену, Байсаров бросился на Орбакайте с кулаками. Поклонники знаменитости недоумевали, что дочь Примадонны нашла в непримечательном артисте, когда рядом такой красивый и импозантный муж, пишет News.