И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

19 ноября 2025 17:09
Лента собрала противоречивые отзывы.

«Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова вышел в 2004 году, стал большим хитом в России и был продан для международного проката. Однако за рубеж фильм увидели в значительно переработанном виде — монтаж, сцены, музыкальные вставки и даже сюжетные мотивы были изменены.

Что поменяли в английской версии

В международный релиз не попал ряд сцен из российской версии, вместо них вставили дополнительные флешбеки. Антон в англоязычной версии получил способность видеть будущее — в оригинале такой линии нет. Пролог озвучили полностью на английском, а основной фильм оставили на русском с субтитрами.

Сцена с аналитиком Ночного дозора исчезла — её заменили глобальным штормом. Отношения Гессера и Ольги также изменили, убрав намеки на романтическую линию. Даже телевизор Егора и тот настроился на новую волну: вместо мультика про Кузю — сериал про Баффи.

В титрах убрали песню «Умы Турман» и заменили её на другую композицию. Получается, лишились нетленки.

Что вызвало смех у иностранцев

Один из эпизодов стал мемом у зарубежных зрителей: герой варит сардельки на нагретой трубе электростанции, после чего перегрев будто бы обесточивает весь город. Иностранцы поражены самой идеей:

  • Почему на электростанции нельзя поставить обычную плиту?
  • Как варка сосисок может вырубить мегаполис?

Для многих за рубежом это выглядит как абсурд, российские зрители понимают, что герой просто устроил себе быстрый перекус и ничего предосудительного в этом не видят.

Реакция критиков и зрителей

Оценки за рубежом разделились. На IMDb фильм имеет 6,4/10 на основе 50 тысяч голосов — много, но не блестяще. В отрицательных рецензиях чаще всего встречаются жалобы на запутанность сюжета, «дерганый» монтаж и обилие визуальных эффектов, которые мешают воспринимать историю. Тут сказать спасибо в кавычках нужно Тимуру Бекмамбетову, испортившему исходник Лукьяненко.

Некоторые иностранцы пишут, что фильм напоминает смесь «Матрицы», «Горца», «Константина» и «Властелина колец», но в более хаотичном виде.

В положительных отзывах наоборот хвалят атмосферу, стиль, необычную магию и смелый визуальный язык. Часть зрителей отмечает, что фильм «цепляет» именно своей странностью, а не попытками копировать Голливуд.

«Ночной дозор» стал для Запада экзотикой — эффектным, но непривычным российским фильмом, который одни считают хаосом, а другие — редким и ярким зрелищем. Переработанная международная версия изменила тон оригинала, но интерес к фильму остался высок: мнения зрителей по всему миру до сих пор диаметрально противоположны.

Бекмамбетов не остановился на «Дневном дозоре»: вышло продолжение, но никто не понял — а в него вложили целых $75 млн.

Фото: Кадры из фильма «Ночной дозор» (2004)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
