И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

«Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова вышел в 2004 году, стал большим хитом в России и был продан для международного проката. Однако за рубеж фильм увидели в значительно переработанном виде — монтаж, сцены, музыкальные вставки и даже сюжетные мотивы были изменены.

Что поменяли в английской версии

В международный релиз не попал ряд сцен из российской версии, вместо них вставили дополнительные флешбеки. Антон в англоязычной версии получил способность видеть будущее — в оригинале такой линии нет. Пролог озвучили полностью на английском, а основной фильм оставили на русском с субтитрами.

Сцена с аналитиком Ночного дозора исчезла — её заменили глобальным штормом. Отношения Гессера и Ольги также изменили, убрав намеки на романтическую линию. Даже телевизор Егора и тот настроился на новую волну: вместо мультика про Кузю — сериал про Баффи.

В титрах убрали песню «Умы Турман» и заменили её на другую композицию. Получается, лишились нетленки.

Что вызвало смех у иностранцев

Один из эпизодов стал мемом у зарубежных зрителей: герой варит сардельки на нагретой трубе электростанции, после чего перегрев будто бы обесточивает весь город. Иностранцы поражены самой идеей:

Почему на электростанции нельзя поставить обычную плиту?

Как варка сосисок может вырубить мегаполис?

Для многих за рубежом это выглядит как абсурд, российские зрители понимают, что герой просто устроил себе быстрый перекус и ничего предосудительного в этом не видят.

Реакция критиков и зрителей

Оценки за рубежом разделились. На IMDb фильм имеет 6,4/10 на основе 50 тысяч голосов — много, но не блестяще. В отрицательных рецензиях чаще всего встречаются жалобы на запутанность сюжета, «дерганый» монтаж и обилие визуальных эффектов, которые мешают воспринимать историю. Тут сказать спасибо в кавычках нужно Тимуру Бекмамбетову, испортившему исходник Лукьяненко.

Некоторые иностранцы пишут, что фильм напоминает смесь «Матрицы», «Горца», «Константина» и «Властелина колец», но в более хаотичном виде.

В положительных отзывах наоборот хвалят атмосферу, стиль, необычную магию и смелый визуальный язык. Часть зрителей отмечает, что фильм «цепляет» именно своей странностью, а не попытками копировать Голливуд.

«Ночной дозор» стал для Запада экзотикой — эффектным, но непривычным российским фильмом, который одни считают хаосом, а другие — редким и ярким зрелищем. Переработанная международная версия изменила тон оригинала, но интерес к фильму остался высок: мнения зрителей по всему миру до сих пор диаметрально противоположны.

Бекмамбетов не остановился на «Дневном дозоре»: вышло продолжение, но никто не понял — а в него вложили целых $75 млн.