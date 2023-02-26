И только одно не меняется: посмотрите, как теперь выглядит Деуза из «Клона»

Самой известной ролью актрисы Адрианы Лесса стала Деуза да Сильва в сериале «Клон». Миллионы зрителей, затаив дыхание, наблюдали за трагичной судьбой героини, что сделало артистку одной из самых востребованных звезд Бразилии.

После теленовеллы Глории Перес Лесса продолжила покорять местное телевидение. В ее копилке, например, сериалы «Сеанс психотерапии» и «Запретный город», которые стали хитами в Латинской Америке. Помимо этого, она пробовала себя ведущей и работала моделью.

Однако с годами артистка все меньше и меньше появлялась на съемочной площадке, сконцентрировавшись на работе в СМИ. Сегодня Лессу можно увидеть в эфире канала TV Gazeta и других местных медиа, а успехами она делится в своих социальных сетях. При этом знаменитость старается концентрироваться только на своем творческом пути, скрывая личную жизнь от фанатов.

Поклонники же не упускают новые публикации любимой артистки. В комментариях фанаты признаются Лессе в любви, отмечая, насколько сильно она изменилась со времен «Клона». По их мнению, узнать Деузу теперь возможно только по яркой улыбке, которую не коснулись возрастные изменения.