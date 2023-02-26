И только одно не меняется: посмотрите, как теперь выглядит Деуза из «Клона»
Знаменитость не так давно встретила 52-летие.
Самой известной ролью актрисы Адрианы Лесса стала Деуза да Сильва в сериале «Клон». Миллионы зрителей, затаив дыхание, наблюдали за трагичной судьбой героини, что сделало артистку одной из самых востребованных звезд Бразилии.
После теленовеллы Глории Перес Лесса продолжила покорять местное телевидение. В ее копилке, например, сериалы «Сеанс психотерапии» и «Запретный город», которые стали хитами в Латинской Америке. Помимо этого, она пробовала себя ведущей и работала моделью.
Однако с годами артистка все меньше и меньше появлялась на съемочной площадке, сконцентрировавшись на работе в СМИ. Сегодня Лессу можно увидеть в эфире канала TV Gazeta и других местных медиа, а успехами она делится в своих социальных сетях. При этом знаменитость старается концентрироваться только на своем творческом пути, скрывая личную жизнь от фанатов.
Поклонники же не упускают новые публикации любимой артистки. В комментариях фанаты признаются Лессе в любви, отмечая, насколько сильно она изменилась со времен «Клона». По их мнению, узнать Деузу теперь возможно только по яркой улыбке, которую не коснулись возрастные изменения.
«Наша любимая Деуза уже совсем другой человек», «Все так же красива, но я с трудом поняла, что это та самая Деуза», «Только по улыбке и узнал», — пишут пользователи Сети.