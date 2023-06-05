И талант не нужен: Люська из «Большой перемены» пробилась благодаря связям

Актриса, сыгравшая роль Люськи в ленте «Большая перемена», попала в кинематограф далеко не из-за своего таланта. Более того, девочка сначала даже и не помышляла об актерской карьере. Но, получив свой счастливый шанс, она решила не упускать его ни в коем случае. Что же помогло Ирине Азер стать звездой советского кино?

Девочка росла в очень непростой семье. Ее отчим был связан с правительством Ирана, и впоследствии это же правительство назвало его предателем родины. Поэтому детство будущей звезды больше было похоже на криминальную драму. В 16 лет Ирина стала моделью в студии самого Вознесенского. Но и тогда она еще не задумывалась о том, чтобы попробовать свои силы в кинематографе.

Все изменил один-единственный разговор. Высокопоставленный приятель отчима Ирины (его имя до сих пор неизвестно) предложил ей начать учиться актерскому мастерству. И не просто учиться, а у великого Герасимова. Девушка даже не стала долго размышлять и тут же согласилась. Стоит отметить, что сначала учеба давалась ей нелегко. Тех, кто прошел по блату, не любили никогда. Но она смогла показать свои способности и завоевать доверие и уважение.