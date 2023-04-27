И такое бывает: необычное отчество детей Сосо Павлиашвили больше не тайна

Сосо Павлиашвили трижды становился отцом. В 1987 году родился его первенец, сын Леван, а две дочери Елизавета и Сандра появились на свет в 2004 и 2008 годах. Поклонники внимательно следят за жизнью кумира и уже неоднократно задавались вопросом, какое же отчество носят наследники популярного певца.

Как оказалось, музыканта, родившегося в Тбилиси, назвали в честь его дедушки по отцовской линии Иосифа, и его настоящее имя — Иосиф. Сосо же является популярным на территории Грузии сокращением, но никак не влияет на жизнь его детей.

Поэтому отчество его наследников образовалось именно от Иосифа, ведь так записан певец в своем паспорте. А необычные и, порой, комичные предположения поклонников, которыми они в течение многих лет делились с другими фанатами, оказались совершенно далеки от истины.