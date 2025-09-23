Меню
«И так до сих пор»: «Драмиона» был каноном с самого начала — Уотсон влюбилась в Фелтона с 1 взгляда (но не признавалась 20 лет)

23 сентября 2025 07:00
Читатели, расчехляйте фанфики.

Фанаты «Гарри Поттера» годами спорили, был ли у Драко и Гермионы хоть намек на химию на экране. Время показало — нет. В отличие от актеров, которые их сыграли.

Но в 2021-м правда всплыла сама: Эмма Уотсон призналась, что влюбилась в Тома Фелтона еще ребенком, буквально с одного взгляда. И случилось это на уроке репетиторов, где актеры должны были изобразить, как выглядит Бог.

Фелтон нарисовал девушку в бейсболке задом наперед, стоящую на скейте. Маленькая Эмма посмотрела на рисунок — и «пропала».

Она тогда никому не сказала, только лучшая подруга знала о ее «слабости» к коллеге. Спустя двадцать лет Уотсон впервые заговорила об этом открыто в спецвыпуске «Возвращение в Хогвартс».

«Я просто влюбилась в него. И все», — рассказывала она, признаваясь, что ничего романтического между ними так и не случилось.

Фелтон, со своей стороны, тоже был неравнодушен.

«Я всегда знал, что у нее есть чувства, и всегда был очень к ней привязан. Я стал ее защищать. У меня к ней особое отношение — и так до сих пор», — вспоминал Том.

Интернет, естественно, взорвался. Фанаты начали массово «шипперить» Драмиону, находя параллели между признанием Уотсон и кадрами из фильмов. Особенно растрогал тот факт, что спустя годы актеры действительно катались вместе на скейте — Эмма в той самой кепке задом наперед.

В итоге история подростковой влюбленности, о которой молчали два десятилетия, стала для зрителей не менее трогательной, чем сами фильмы. А «Драмиона» окончательно перешла из фанфиков в культурный канон.

Ранее мы писали: Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Гарри Поттер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
