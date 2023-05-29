И смешно, и жутко: этими исконно русскими именами вы точно не захотите назвать ребенка

Не успела широкая общественность отойти от шока, вызванного информацией о том, что Константин, Ольга и Александр вовсе не русские имена, а греческие, как будущих родителей настигло новое испытание.

В Сети вспомнили «реально» славянские имена. Но только большие энтузиасты захотят так назвать своих детей. Даже несмотря на то, что глубинный философский смысл их очень даже ничего.

Велимудр — мужчина, который много знает.

Доброжир — нет, не то, что вы подумали. Носителям этого очень странного современному обывателю имени сулили безбедную жизнь, полную богатства и достатка.

Тишило — так по преданию звали жреца бога Перуна, который мстил крестителю Руси Владимиру за собственно крещение Руси.

Неждан — здесь семантика имени кроется в нем самом. Но будем откровенны, что даже самые честные родители вряд ли назовут так внезапно осчастливившего их младенца.

Дубыня — величественный, гордый и несокрушимый. Но ощущения от имени, если честно, так себе.