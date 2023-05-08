И смешно, и грустно: впервые озвучена истинная причина смерти Олега Даля

Олег Даль известен не только своим талантом, но и скрытностью. Он никогда не был откровенным с поклонниками и держал личную жизнь в тайне. Из-за этого вокруг него ходило множество слухов, а больше всего домыслов сложилось из-за его смерти.

Так, фанаты были уверены, что кумир миллионов скончался из-за алкоголизма. Зависимость появилась у него на фоне трагичных любовных отношений, и он так и не смог с этим справиться.

На самом деле настоящая причина смерти оказалась совершенно другой. Актер Виктор Тульчинский впервые решил раскрыть правду поклонникам. Как оказалось, Даль умер, поперхнувшись таблеткой. Он страдал от бессонницы, поэтому принял лекарство, но начал задыхаться. Артист не смог позвать на помощь и умер на 39-м году жизни.