И смешно, и грустно: в этом иностранном фильме допустили кучу ошибок о СССР

Голливудские режиссеры нередко показывали Советский Союз в своих фильмах. Загадочная для американского зрителя страна привлекала внимание публики, но далеко не всегда постановщикам удавалось избежать ошибок.

Так, большая часть спортивной драмы «Рокки 4» проходит на территории СССР. Но создатели фильма позволяют себе множество ошибок. Например, все надписи на кириллице написаны неправильно: вместо слова «Раунд» зрители видят «Раз». В страну Рокки прилетает на самолете авиакомпании «Авиалиния Россия». Помимо этого, реквизиторы используют несуществующие номерные знаки на автомобилях. А в одной из сцен зрители видят город Алма-Ату, но флаг РСФСР.

В итоге именно в «Рокки 4» можно заметить наибольшее количество ошибок, связанных с Советским Союзом. И российским зрителям он запомнился именно из-за ляпов, а не благодаря напряженному сюжету и игре артистов.