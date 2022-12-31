И смех, и грех: сколько простым россиянам платят за съемки в «Голубом огоньке»

На протяжении многих лет на отечественных каналах показывают «Голубой огонек» — главное новогоднее шоу страны. Программа неизменно собирает прославленных артистов, а также и обычных зрителей, которым достаются роли в массовке. При этом мало кто знает, что их участие в проекте оплачивается.

Так, для участия в шоу приглашаются граждане от 18 до 60 лет. Предполагается, что съемки будут проходить с 10:00 до 23:30 в течение нескольких дней. Оплата за каждый день — 900 рублей, а если работа над шоу задержится, то дополнительно гонорар увеличат еще на 100 рублей.

При этом от зрителей требуют не только присутствия на программе. Как пишет «Московский комсомолец», для съемок нужно обязательно принести с собой праздничный наряд. У женщин это вечернее платье и туфли, а у мужчин — костюм.

Однако даже если соблюсти все требования, то все равно можно не получить заветную работу. Дело в том, что продюсеры не всегда берут в массовку женщин, так как их приходит значительно больше мужчин, а также людей пенсионного возраста.