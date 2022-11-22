И смех и грех: не поверите, какой казус произошел на съемках «Электроника»

Поклонники детского фильма «Приключения Электроника» хорошо помнят не только юных героев-подростков, но и их взрослых коллег. Одним из самых ярких персонажей был бандит Урри, роль которого мастерски исполнил Николай Караченцов. Несмотря на то, что его герой был злодеем, он получился довольно обаятельным на экране. А сюжетный поворот, когда подельники засунули его в бронзовую статую, даже вызвал жалость у зрителей. Они и не подозревали, что съемки этого эпизода могли обернуться трагедией.

Сам Караченцов вырывался на площадку с репетиций в «Ленкоме», и приезжать каждый день он не мог. Поэтому внутри статуи его «заменял» рабочий съемочной группы. Работа над сценой велась в музее недалеко от Вильнюса. В один из дней температура на улице начала стремительно опускаться, и рабочему внутри истукана предложили спиртные напитки для согрева. В результате мужчина просто уснул.

А его коллеги в конце рабочего дня собрали реквизит и уехали по домам, позабыв про оставшегося в статуе человека. Мужчина проснулся ночью, испугался и начал громко кричать. К счастью, дежурные сотрудники музея вызволили его из «бронзового заточения».