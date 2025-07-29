И швец, и жнец: фильмы, снятые по сценарию Стивена Кинга (спойлер: фильм это не всегда спасало)

Стивен Кинг вот уже несколько десятилетий подряд остается одним из самых адаптируемых авторов, а уступает он, пожалуй, только самому Шекспиру.

Еще с тех самых пор, как на экраны вышла самая первая экранизация «Кэрри», писатель принимает самое непосредственное участие в производстве большинства фильмов и сериалов, основанных на его произведениях — однако не всегда это самое произведение Кинг писал уж слишком заранее. Так, некоторые фильмы создавались непосредственно при участии Кинга как сценариста — о них и рассказываем в этой подборке.

Хотя в основу действительно лег одноименный роман Стивена Кинга, писатель сам взялся за сценарий, что сам фильм в итоге все равно не спасло. Сюжет «Мобильника» кажется достаточно интригующим — действие разворачивается вокруг художника-графика, который оказывается в центре зомби-апокалипсиса после того, как на мобильные телефоны людей вокруг начинают поступать странные звонки, превращающие их в зомби.

Несмотря на то, что адаптация может похвастаться звездным актерским составом, фильм не стал чем-то примечательным, собрав в прокате всего один миллион долларов.

«Счастливый брак» (2014)

Психологический триллер тоже стал адаптацией одноименного романа, который в свое время собрал достаточно большую фан-базу — сюжет, постепенно приобретающий оттенки хоррора, разворачивается вокруг супружеской пары, которая спустя 25 лет брака узнает о самых страшных секретах друг друга.

Концовка, однако, все равно не отличается большой креативностью, а многие после выхода адаптации все-таки разглядели больше достоинств у оригинальной книги.

«Максимальное ускорение» (1986)

Единственный фильм, снятый самим Стивеном Кингом по мотивам его же произведения «Грузовики», «Максимальное ускорение» стал полукомедией-полухоррором, который в списки лучших экранизаций писателя уж точно не попадает.

Так, многие зрители отмечали, что первая часть фильма действительно увлекает своим сюжетом, а вот вторая уже начинает сдавать позиции — и все-таки просмотра «Максимальное ускорение» точно стоит, особенно если хочется чего-то не слишком заумного после запутанных историй в самых успешных адаптациях Кинга.

Фильм стал одним из немногих, сценарий к которому Стивен Кинг писал с нуля, а не переписывал свой же сюжет из уже опубликованной книги.

Чем-то напоминающий «Максимальное ускорение», «Лунатики» по-своему мешает жанры и уводит сюжет в совершенно неожиданные места, но при этом не перегружает зрителя обилием идей. Потому воспринимать «Лунатиков» всерьез тоже не стоит, но для легкого вечернего просмотра такой фильм вполне сойдет.

Сам Стивен Кинг уже не раз признавался в том, что считает «Кладбище домашних животных» своим самым страшным романом, а потому все самые важные детали сюжета он точно помнит так, будто писал об этом всем только вчера.

Помимо того, что Кинг в любом случае знает, что важно сохранить в адаптации, а что можно и опустить, писатель умело сочетает во многих своих произведениях элементы сверхъестественного хоррора и самой что ни на есть естественной драмы, что в целом хорошо работает с публикой — и хотя оригинальная книга по-прежнему получает больше похвалы, посмотреть «Кладбище домашних животных» тоже стоит.

А если вам все-таки хватило драмы и уж точно не хватило чего-то пострашнее, советуем посмотреть эти сериалы от Стивена Кинга — о них мы уже рассказали в этой подборке.