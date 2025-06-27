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И рыбку съесть, и за наркотики не сесть: криминальную новинку Netflix окрестили наследником «Озарка» — 8 000 000+ просмотров за неделю

27 июня 2025 10:52
И рыбку съесть, и за наркотики не сесть: криминальную новинку Netflix окрестили наследником «Озарка» — 8 000 000+ просмотров за неделю

Точно не идеальный, но точно заслуживающий внимания сериал.

«Хейвенпорт» — сериал, который западные критики окрестили «новым “Озарком“», и это не просто громкие слова. Стартовав на Netflix, шоу моментально влетело в топ глобального рейтинга и собрало 8,3 миллиона просмотров за неделю. И хотя перед нами не шедевр века, а скорее первоклассная криминальная мылодрама, проходить мимо нее не стоит.

Сюжет строится вокруг семьи Бакли — якобы респектабельных хозяев прибрежного ресторанчика и рыбного бизнеса в городке Хейвенпорт, Северная Каролина. Но за фасадом — долги, наркотрафик, мёртвые моряки и семейные разборки уровня «ещё один шаг — и кто-то пойдет гулять по доске».

Глава семейства Харлан (Холт МакКэлани) не бросает выпивку даже после двух инфарктов, а его жена Белль (Мария Белло) и сын Кейн тащат семейное дело как умеют. Только вот Кейн, в отличие от мамы, выбрал не строительный бизнес, а запрещенные вещества.

И рыбку съесть, и за наркотики не сесть: криминальную новинку Netflix окрестили наследником «Озарка» — 8 000 000+ просмотров за неделю

Семейные драмы — на каждом углу: дочь-наркоманка борется за право вернуть ребёнка, жена «мутит» темные делишки за спиной мужа, муж — отдельная история. Добавьте к этому охотничью ищейку в лице местного шерифа и УБН — получите бурлящий криминальный суп. Особенно стоит отметить психопата Грейди в исполнении Тофера Грейса — он крадёт кадры в каждой своей сцене.

«Хейвенпорт» — это как летний детективный роман: читается взахлёб, местами перегибает, но оторваться невозможно. И если вы скучали по временам, когда сериалы не стеснялись быть немного чрезмерными, с интригами, убийствами и громкими семейными тайнами — вам сюда. Пока еще не озера «Озарка», но совсем рядом на карте.

Ранее мы писали: «Озарк» почти во всем круче, чем «Во все тяжкие»: пересмотрел каждый сериал дважды и теперь абсолютно уверен — 5 причин

Фото: Кадр из сериала «Озарк», «Хейвенпорт»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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