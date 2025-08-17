Меню
И рухнул дом напополам, дымит разлом: забытый многими боевик Майкла Бэя содержит сцену, которую никто не смог превзойти

17 августа 2025 12:48
Даже Кэмерон не приблизился к этой вершине. 

В «Трансформеры: Тёмная сторона Луны» Майкла Бэя есть момент, который заставляет зрителя буквально вжаться в кресло: гигантский небоскрёб наклоняется, трещит, разрушается и поглощает всё внутри.

Стекло бьётся на тысячи осколков, бетон крошится, по залам катится густая пыль, а в проломы врываются огонь и Десептиконы. Сцена с огромным роботом разрушителем стала одной из самых технологически сложных комбинаций реальных декораций и компьютерных эффектов в истории.

Графика на уровне

За визуальную магию отвечала Industrial Light & Magic — студия Джорджа Лукаса, стоявшая за «Звёздными войнами», «Индианой Джонсом», «Пиратами Карибского моря» и «Мстителями».

Каждый кадр этой сцены — это симфония физики, света и текстур. Рендеринг отдельных моментов занимал от 30 до 72 часов на специализированных серверах, проблема заключалась в том, что в теле робота было порядка 70000 подвижных деталей. На домашнем ПК такой объём просчитался бы десятилетиями.

Художники ILM синтезировали всё: траектории падающих обломков, отражения в осколках стекла, хаотичное поведение пыли, завихрения дыма. Важная деталь — каждый кусок мусора имел собственную физическую модель и взаимодействовал с другими объектами.

Реальность и головокружение

Чтобы актёры выглядели так, будто находятся в смертельной ловушке, построили наклонные декорации небоскрёба. По ним реально приходилось карабкаться, держась за поручни и перегородки, ощущая, как «пол» уходит из-под ног.

Камеры работали на подвесах, создавая эффект падения, а каскадёры выполняли трюки на высоте. После съёмок реальные кадры с актёрами совмещали с цифровой моделью небоскрёба, к которой добавляли трансформацию — Десептиконы, как гигантские механические хищники, буквально рвали здание на части.

Рекорд, который остался непобитым

Несколько секунд готовой сцены стоили недель непрерывной работы десятков специалистов: моделлеров, аниматоров, симуляторов частиц, специалистов по освещению и композиторов. На финальном этапе сцены с небоскрёбом ILM вывела реализм на новый уровень: зритель видит, как микроскопические частицы пыли прилипают к одежде героев, как в трещинах бетона отражаются вспышки взрывов.

Именно эта сцена сделала «Тёмную сторону Луны» не просто очередным боевиком с роботами, а демонстрацией возможностей современного кинопроизводства — до сих пор на ленту равняются другие создатели графики, хотя и вышла она 14 лет назад.

«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана».

Фото: Кадр из фильма «Трансформеры: Темная сторона Луны» (2011)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
