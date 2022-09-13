И пусть весь мир подождет: 3 знака Зодиака, которые любят вкусно поесть

Сложно найти на земле человека, который не питал бы слабости к вкусной еде. Однако у некоторых знаков зодиака, согласно мнению астрологов, эта слабость становится настоящей зависимостью. В поездках эти люди предпочитают осмотру достопримечательностей посещение местных ресторанов, а в повседневной жизни даже простой перекус превращают в событие. Рассказываем, какие три знака закрепили за собой репутацию главных гурманов гороскопа.

Овен

Люди, рожденные под огненным знаком Овна, в принципе привыкли брать от жизни все и сполна наслаждаться теми удовольствиями, которые она дарит. Вот и от соблазна перепробовать все блюда на свете их вряд ли кто удержит. Кажется, что даже поездки за границу Овен планирует исходя из своих гастрономических предпочтений - мол, итальянскую кухню он уже буквально назубок знает, не пора ли переключиться на испанские или французские деликатесы? При этом калорийность блюд представителей этого знака вовсе не смущает - напротив, они любят все что пожирнее и послаще.

А лишние килограммы потом можно будет сбросить в спортзале.

Телец

Тельцы, под стать своей родной стихии, предпочитают приземленные удовольствия, такие как размеренный отдых, крепкий продолжительный сон, вкусная еда. Последнее, впрочем, вызывает у представителей знака особый трепет - Тельцы не только обожают вкушать плоды чужого труда, но и сами не прочь в свободное время поколдовать на кухне. Особенно хорошо уроженцам знака удаются мясные и овощные блюда. Нередко Тельцы импровизируют, придумывают собственные рецепты, и, как правило, об их творениях можно смело сказать “пальчики оближешь”.

Единственное, на что Тельцам стоит обратить внимание - это на фигуру, они и сами не замечают, как набрали лишние килограммы.

Рак

Представители водного знака обожают даже не столько саму еду, сколько возможности, которые она дает. Для Раков нет ничего важнее семьи, и чем больше домочадцев - тем лучше. Они обожают устраивать масштабные застолья, чтобы собрать всех близких и насладиться моментами, проведенными вместе. Раки в принципе очень ответственно подходят к трапезе, потому что вкусная еда для них - способ выразить свою любовь к тем людям, которые будут ее есть.