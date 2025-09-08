Меню
«И просто так» — не конец: Сара Джессика Паркер не может отпустить Кэрри Брэдшоу — на подходе еще один проект

8 сентября 2025 07:00
А как иначе, ведь фанаты проявляют интерес.

Прошло больше 20 лет с момента выхода «Секса в большом городе», а культ Кэрри Брэдшоу и ее подруг до сих пор не исчез. Продолжение под названием «И просто так» должно было подарить поклонникам встречу с любимыми героинями, но получилось неоднозначно: проект вызвал интерес, но не ту волну восторга, на которую рассчитывали авторы.

Однако Сара Джессика Паркер не сдается. Для нее Кэрри Брэдшоу — не просто роль, а культурный символ, и актриса вновь нашла способ продлить ее жизнь. На этот раз не в формате съемок, а через новый проект, который может особенно понравиться женской аудитории.

Гардероб Кэрри может превратиться в выставку

Когда у Паркер поинтересовались, стоит ли ожидать возможности заглянуть в легендарный гардероб Кэрри, актриса неожиданно поддержала эту идею.

Она рассказала, что сохранилось около 80% костюмов, которые героиня носила в сериале. Часть вещей, конечно, утеряна — стилисты брали их в аренду у магазинов и возвращали, — но огромный архив все же остался.

Этот запас оказался удобным даже для работы над «И просто так»: костюмеры могли поднять старые наряды и вернуть Кэрри вещи, которые напоминали зрителям о первых сезонах.

Идея выставки уже давно витает в воздухе. Но если такой проект действительно будет организован, он не ограничится демонстрацией платьев и туфель.

Актриса видит в нем нечто большее: пространство, где можно говорить о моде в кино, о том, как менялись представления о женских образах, что разрешалось героиням разных десятилетий, а что считалось табу.

Одежда Кэрри — это важное свидетельство времени. Как бы с этой героиней поступили, скажем, 40 лет назад? — интересуется звезда.

Таким образом, новый проект Сары Джессики Паркер может превратиться не только в выставку нарядов, но и в своеобразный культурный манифест о роли женщин в кино и моде.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Секс в большом городе»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
