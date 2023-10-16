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И отчество, и фамилия: раскрыт грандиозный обман с именем Ахеджаковой

16 октября 2023 08:00
И отчество, и фамилия: раскрыт грандиозный обман с именем Ахеджаковой

Звезда и сама не знает, где ее корни.

Лия Ахеджакова появилась на свет в Днепропетровске в 1938 году. Вскоре после рождения девочки ее мать перебралась в республику Адыгея, где встретила Меджида Ахеджакова. Мужчина без вопросов принял актрису с дочкой и официально усыновил будущую звезду. Поэтому Лия получила отчество Меджидовна и фамилию отчима.

Рассказывая о своей национальности, Ахеджакова часто ссылалась на адыгейские корни, потому что к вырастившему ее мужу матери относилась как к родному. Они даже сыграли родственников в фильме «Старые клячи».

Но фактически никакого отношения к республике артистка не имеет.

Сама Лия Меджидовна так и не узнала, кто был ее биологическим отцом: мама о нем никогда с дочерью не разговаривала. Но, по слухам, у Юлии Александровны во время работы в Днепропетровске был роман с коллегой Семеном Найхемом, как пишет Stariy Livejournal.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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