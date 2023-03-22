И никаких роз и гипсофил: прослезитесь, вспомнив, какие цветы обожали женщины в СССР

Далеко не каждый цветок хотелось бы видеть в букете сегодня.

Чтобы сделать приятное любимой, достаточно выйти на улицу, где в радиусе километра обязательно найдется хотя бы один цветочный магазин с широким ассортиментом букетов и композиций на любой вкус и кошелек. В советское время предпочтения женщин зачастую ограничивались всего тремя разновидностями цветов.

Мимоза — желанное и актуальное растение. Ярко-желтые шарики «стеснительного» (так переводится название) цветка завезли в Россию в конце 1910-х. Они и по сей день поднимают представительницам прекрасного пола настроение и добавляют красок в серую и промозглую погоду северных широт.

Тюльпаны проделали долгий путь, прежде чем оказаться в советских теплицах. Из Турции они попали в Голландию, где на этом цветке не одна семья сколотила себе состояние. В СССР луковичные тюльпаны стали массово ввозить с 1950 года. В основном закупали знаменитые сорта «Парад», «Дипломат», «Апельдорн».

Гвоздики выращивали на юге Союза, чаще всего встречались красные, реже — белые или пестрые цветы. «Репутацию» цветку подпортили партийные функционеры. Они стремились преподносить гвоздики по самым разным поводам, будь то 8 Марта или возложение цветов к памятникам.