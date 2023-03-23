«И не угадать, сколько ей лет»: как сейчас выглядит исполнительница хита «Обломки чувств» Терешина

Татьяна Терешина стала известна благодаря участию в группе Hi-Fi. В течение нескольких лет артистка пела вместе с Митей Фоминым и Тимофеем Пронькиным, завоевав поклонников по всей стране, а после начала развивать сольную карьеру.

За годы творчества артистка представила две пластинки и десятки синглов, многие из которых становились хитами. Свободное же время она посвящала личной жизни: Терешина родила двоих детей, Арис и Арсения-Остапа, и была замужем за бизнесменом Олегом Курбатовым.

Подробностями своей жизни певица делится в социальных сетях. Она регулярно публикует новые записи, в которых показывает и себя, и своих наследников. Поклонники никогда не пропускают ее публикации, осыпая певицу комплиментами. По их мнению, Терешина выглядит значительно моложе своего возраста и похожа на молодую девушку, а не на 43-летнюю мать двоих детей.