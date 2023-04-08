«И не стыдно?»: бесталанный сын Королевой привел россиян в ярость

Архип Глушко не желает оставаться в тени собственной матери — певицы Наташи Королевой. Звездный наследник не прочь покорить отечественный шоу-бизнес, и родительница явно его в этом поддерживает.

Правда, пока говорить о больших успехах не приходится. Россияне горячо обсуждают видео с очередного выступления Архипа, которое тот опубликовал в своих социальных сетях. Бесталанный сын Королевой привел интернет-пользователей в ярость — те набросились на начинающего артиста с жесткой критикой.

По мнению подавляющего большинства, у Архипа нет ни слуха, ни голоса. Кроме того, хейтеры обратили внимание на то, что он совершенно не умеет держаться перед публикой — движения исполнителя показались подписчикам не отработанными. В итоге они сошлись во мнении о том, что «природа отдохнула» на молодом музыканте, а сам он представляет собой «грустное зрелище».