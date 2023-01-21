И не скажешь, что ей сломали жизнь: какой выросла маленькая королева красоты из США

Мэдисон Берг с раннего детства блистает на подиумах. Американка начала участвовать в конкурсах красоты в пять месяцев, но к 2017 году это привело к проблемам с нервами и лечению у психотерапевта.

Дело в том, что сначала Мэдисон нравились постоянные смотры, на которые ее отправляла мать. Она считала конкурсы забавной игрой с переодеванием, а «взрослые» образы завораживали ее. Однако с годами соревнования зародили в ней множество комплексов, связанных с внешностью. Она могла устроить истерику, когда ее укладка не была идеальной, или расплакаться из-за плохого макияжа.

«Доходило до того, что у меня начиналась истерика, если вдруг вскакивал прыщик», — вспоминала Мэдисон в одном из интервью.

Переломный конкурс красоты случился в 2017 году. Она не выдержала напряжения и плохо выступила, а после призналась во всем матери. Как оказалось, та не догадывалась, с какими проблемами столкнулась ее дочь, и не подозревала, что это сломало ее жизнь.

Чтобы справиться с проблемами, Мэдисон обратилась за помощью к специалистам. Она прошла продолжительную терапию и сейчас чувствует себя значительно лучше. Звезда подиумов не скрывает: она до сих пор критично относится к своей внешности, а успокоение находит в занятиях спортом.

О своей жизни она рассказывает в социальных сетях. Американка честно делится своими переживаниями, которые сопровождает множеством фотографий. Поклонники внимательно следят за ее страницей, но далеко не все верят истории Мэдисон. По их мнению, девушка выглядит слишком счастливой и чересчур часто появляется в профессиональных фотосессиях для того, кому конкурсы красоты сломали жизнь.

«Была бы травма, этого бы всего не было», «Если бы у нее были реальные проблемы, она бы их вдвоем с психологом решала, а не с толпой журналистов!» — делятся мнением пользователи Сети.

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