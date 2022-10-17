И не поспоришь: таких слов в адрес Ахеджаковой от Рязанова не ожидал никто

Лия Ахеджакова снималась у большинства прославленных советских режиссеров, в том числе и у Эльдара Рязанова. Игру артистки можно увидеть в «Гараже», «Иронии судьбы» и в других лентах. При этом сам режиссер никогда не скрывал, почему рад работать с актрисой в каждом своем проекте.

По словам Рязанова, когда он впервые увидел Ахеджакову, он не оказался впечатлен. Режиссер доверил артистке лишь крошечный эпизод, а причиной такого решения стала ее внешность.

«Маленький рост, неправильные черты лица, самый обычный голос. Ни степенного достоинства, ни важной осанки — в общем, вроде бы ничего особенного», — рассказывал постановщик.

Однако уже после первого сотрудничества Рязанов изменил свое мнение. Он оказался настолько впечатлен ее талантом, что хотел видеть лишь на полноценных ролях и никогда не оставлял без работы. Он даже планировал отложить съемки «Гаража», если бы артистка не смогла или не захотела сниматься, так как написал одну из ролей специально для нее. Режиссер откровенно признавался, что Ахеджакову он считает одной из самых талантливых актрис своего поколения.