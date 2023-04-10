И не подумаешь, что они родственники: как выглядит отец Билана (фото)

Дима Билан редко показывает публике своих родителей, хотя поддерживает с ними теплые и доверительные отношения. Редкие кадры из детства победителя «Евровидения» поразят поклонников исполнителя. Певец настолько не похож на своего отца, что даже не верится, что они родственники.

Семья Николая Михайловича родом из Карачаево-Черкесии. Там же появился и Виктор Белан, которого чуть позже вся страна узнает как Диму Билана. Когда ему был год, родители перевезли ребенка в Набережные Челны, где отец устроился на завод «КАМАЗ» инженером-конструктором. Еще через пять лет семья снова поменяла место жительства — на Кабардино-Балкарию, где юный исполнитель учился до 9 класса.

Любовь к музыке Билан перенял от бабушки, которая пела в церковном хоре. Имя для псевдонима он позаимствовал у дедушки-фронтовика, которого, по его собственным признаниям, очень любил.