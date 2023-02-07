И не побоялся: от требований Арагорна на съемках «Властелина колец» глаза на лоб полезут

Вигго Мортенсен, исполнивший роль Арагорна в трилогии «Властелин колец», стал одним из самых статусных и известных актеров на съемочной площадке. И подобное положение позволяло артисту требовать у съемочной группы привилегированных условий.

Дело в том, что артисту предоставили коня-мерина, который должен был стать его напарником на все съемки. Но Мортенсен был уверен: его герой точно не станет ездить на кастрированном коне, поэтому запросил себе жеребца. Он заверил Питера Джексона, что не будет сниматься, пока ему не представят другую лошадь, и ждал, когда продюсеры исполнят его требования.

Не смутила артиста и повышенная опасность. Дело в том, что с жеребцы менее спокойны, чем мерины, но Мортенсен упорно стоят на своем. В итоге ему представили коня, а мерин перешел Миранде Отто, которая исполнила роль Эовин.