И нашим и вашим: иностранцам становится тепло на душе от этого русского слова

Споры о том, стоит ли «засорять» язык иностранными словечками, не смолкают уже десятки лет. Но заимствования из одного языка в другой — это обычное дело во всем мире. Есть и русские термины, которые активно используют на Западе, хотя значение их сильно поменялось.

И речь не только о советских «спутнике» и «перестройке». Некоторые слова вошли в употребление европейцев и американцев, независимо от научных достижений и политического строя. Одним из них стало слово «бабушка».

На Западе есть немало ресторанов, которые носят название Babushka или Babooshka. Так в Европе еще в первой половине 20 века называли платок, который завязывают под подбородком, только произносят его с ударением на второй слог. Но для заведений с вкусной домашней едой это крайне удачное название.

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе признался, что единственным знакомым ему русским словом является «babushka».