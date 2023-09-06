Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи И нашим и вашим: иностранцам становится тепло на душе от этого русского слова

И нашим и вашим: иностранцам становится тепло на душе от этого русского слова

6 сентября 2023 17:30
И нашим и вашим: иностранцам становится тепло на душе от этого русского слова

У россиян оно тоже вызывает приятные ассоциации.

Споры о том, стоит ли «засорять» язык иностранными словечками, не смолкают уже десятки лет. Но заимствования из одного языка в другой — это обычное дело во всем мире. Есть и русские термины, которые активно используют на Западе, хотя значение их сильно поменялось.

И речь не только о советских «спутнике» и «перестройке». Некоторые слова вошли в употребление европейцев и американцев, независимо от научных достижений и политического строя. Одним из них стало слово «бабушка».

На Западе есть немало ресторанов, которые носят название Babushka или Babooshka. Так в Европе еще в первой половине 20 века называли платок, который завязывают под подбородком, только произносят его с ударением на второй слог. Но для заведений с вкусной домашней едой это крайне удачное название.

Олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе признался, что единственным знакомым ему русским словом является «babushka».

«Мы говорим так в команде, когда нам хорошо. Сказал это слово — и настроение стало лучше», — признался спортсмен.

Фото: unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше