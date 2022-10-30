И на рай в шалаше: знаки Зодиака, готовые на все ради любви

Когда мы влюблены, главную ценность для нас представляет непосредственно сам избранник и его личные качества. Только впоследствии, когда буря чувств мало-помалу утихает и мы начинаем задумываться о дальнейшей совместной жизни, в голову приходят мысли о материальном достатке. Некоторые люди вступают в отношения или в брак исключительно по расчету, ссылаясь на то, что “любовь приходит и уходить, а кушать хочется всегда”. Другие же готовы жить в шалаше, главное, что с любимым человеком. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются те, кто не обращает внимание на толщину кошелька партнера.

Рак

Самое главное в жизни для Раков - семья и домашний очаг. Представители водного знака мечтают об уютном и красивом жилье, но если их партнер не располагает средствами для покупки частного дома или большой квартиры, они не станут делать из этого трагедию. Рак с энтузиазмом займется обустройством того жилища, которое будет у него с избранником, и неважно, сколько в нем квадратных метров.

Если на долю семьи выпадут финансовые трудности, уроженец водного знака ни за что не бросит вторую половинку в беде и пройдет с ней все испытания рука об руку.

Дева

Представителей земного знака сложно назвать пылкими и страстными партнерами, однако им нет равных в преданности и верности. Если некоторые знаки с головой ныряют в омут чувств и только потом начинают задумываться о том, насколько человек подходит им для совместной жизни, то Дева сразу же выбирает себе избранника и сердцем, и разумом. Уровень достатка при этом значения не имеет - уроженцы этого знака готовы сами пахать для того, чтобы семья была всем обеспечена.

Серьезные материальные проблемы Деву не пугают - она будет рядом с любимым и в богатстве, и в бедности.

Стрелец

Порой у окружающих возникает ощущение, что Стрельцы слишком уж легкомысленные. Уехать в путешествие туда, где нет ни связи, ни цивилизации? Легко. Попробовать какую-нибудь экзотическую гадость? Пожалуйста. Начать встречаться с человеком, у которого за душой ни гроша? Да хоть прямо сейчас. Однако важно понимать, что на все эти поступки Стрельцов толкает не сумасбродство, а жажда романтики и приключений.