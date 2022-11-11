И на это тратились наши бабушки? Три вещи, стоившие целое состояние в СССР

Жизнь советских людей была связана с постоянным дефицитом. При этом в очередях приходилось стоять как за действительно редкими вещами, так и за вполне обычной одеждой, которая стоила целое состояние.

Например, весьма проблематично было получить капроновые колготки. Редкий товар привозили из Германии и Чехословакии, в 70-х пара могла стоить примерно 7 рублей. В пересчете на современные деньги колготки обходились примерно в 1000 рублей. При этом цена могла увеличиваться, если попытаться купить их у спекулянтов.

Не менее дорогими были наручные часы «Чайка». Такие модели с европейским дизайном продавались по цене значительно выше других на рынке. Так, экземпляр в металлическом корпусе стоил 50 рублей, а в позолоченном уже 85. Сегодня такие модели обошлись бы в 7 и 12 тысяч рублей соответственно.

Самым же ценным предметом оказалась афганская дубленка. Эта зимняя верхняя одежда стала популярна в 70-х, что сразу же создало огромные очереди и за мужскими, и за женскими моделями. Товар был настолько востребован, что жители страны готовы были отдать за него весьма большие деньги: самая минимальная цена составляла 400 рублей, что равняется примерно 56 тысячам в пересчете на современные деньги.