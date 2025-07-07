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Киноафиша Статьи «И машину отнял, и ...»: попробуйте продолжить 5 цитат из «Мимино» — только никуда не подглядывайте (тест)

«И машину отнял, и ...»: попробуйте продолжить 5 цитат из «Мимино» — только никуда не подглядывайте (тест)

7 июля 2025 10:52
«И машину отнял, и ...»: попробуйте продолжить 5 цитат из «Мимино» — только никуда не подглядывайте (тест)

Если справитесь без ошибок, у вас отличная память.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете культовый «Мимино»? На первый взгляд, этот фильм — как старый друг: кажется, знаешь каждую шутку и интонацию наизусть… пока не попробуешь повторить.

А насколько теплые отношения у вас с этой кинолентой? Сможете ли без запинки продолжить легендарные фразы? Предлагаем немного окунуться в ностальгию и проверить себя.

А если где-то споткнётесь — что ж, отличный повод устроить вечерний пересмотр. С чаем, пледом и любимыми сценами.

Ранее мы писали: Отказала, а Данелия запомнил: Лариса Ивановна из «Мимино» оказалась очень известной женщиной

Фото: Кадр из фильма «Мимино» (1978)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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2 комментария
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