«И машину отнял, и ...»: попробуйте продолжить 5 цитат из «Мимино» — только никуда не подглядывайте (тест)

Если справитесь без ошибок, у вас отличная память.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете культовый «Мимино»? На первый взгляд, этот фильм — как старый друг: кажется, знаешь каждую шутку и интонацию наизусть… пока не попробуешь повторить.

А насколько теплые отношения у вас с этой кинолентой? Сможете ли без запинки продолжить легендарные фразы? Предлагаем немного окунуться в ностальгию и проверить себя.

А если где-то споткнётесь — что ж, отличный повод устроить вечерний пересмотр. С чаем, пледом и любимыми сценами.

Ранее мы писали: Отказала, а Данелия запомнил: Лариса Ивановна из «Мимино» оказалась очень известной женщиной