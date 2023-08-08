И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ

Лирическая комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» давно признана классикой советского кино. Вот уже несколько поколений зрителей осыпают картину комплиментами, а сам фильм не теряет актуальности. При этом далеко не все догадываются, что создателям картины пришлось пойти на обман публики.

Дело в том, что все сцены в Санкт-Петербурге снимались в феврале 1975 года, а московские — уже в марте. И в это время погода была аномальной: за зимние месяцы практически не выпало осадков. Поэтому художникам приходилось искать тонны искусственного снега, из которого делали метель, а самим артистам — изображать сильный новогодний мороз.

Но в итоге Андрею Мягкову и другим артистам удалось справиться с поставленной задачей. Долгие годы зрители не догадывались, что артисты в кадре страдают не от холода, а скорее от жары, ведь им приходится играть в зимних нарядах.