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Киноафиша Статьи И как Якубович не влюбился: вы будете ошарашены, увидев вне экрана ассистентку ведущего из «Поле Чудес»

И как Якубович не влюбился: вы будете ошарашены, увидев вне экрана ассистентку ведущего из «Поле Чудес»

19 ноября 2022 06:00
И как Якубович не влюбился: вы будете ошарашены, увидев вне экрана ассистентку ведущего из «Поле Чудес»

Длинноногая красотка.

В каждом выпуске капитал-шоу «Поле Чудес» есть девушка-ассистентка, которая открывает буквы и выносит призы. Это обязательно высокая красавица модельной внешности. В разное время через программу прошло множество таких девушек, но самая известная из них – Римма Агафошина.

Агафошина – профессиональная модель и настоящий ветеран «Поля чудес»: красавица работает в программе с 1996 года.

Римма Агафошина неоднократно входила в топы самых красивых девушек России, также модель снималась в рекламных кампаниях для таких брендов, как L'Oreal, Samsung, Max Factor, Coca-Cola, Mary Kay, Axe Effect и Билайн.

Сейчас Агафошиной 41 год: красавица по-прежнему работает моделью и ассистирует Якубовичу, но на первом месте у нее семья: муж и двое детей.

И как Якубович не влюбился: вы будете ошарашены, увидев вне экрана ассистентку ведущего из «Поле Чудес»

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Фото: соцсети, кадр из телепрограммы "Поле Чудес" (1990), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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