Киноафиша Статьи «И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву?

2 октября 2025 09:54
И почему та засмеялась, а после поблагодарила Алису Бруновну.

Роль в «Жестоком романсе» стала первой серьезной ролью Ларисы Гузеевой. И именно на этой площадке ей впервые пришлось получить настоящую пощёчину — причём не по сценарию. Почему же это произошло? Сейчас расскажем.

На роль Ларисы Огудаловой Рязанов искал новое лицо. По воспоминаниям Александра Панкратова-Чёрного, ассистенты просмотрели около полутора тысяч фотографий.

В итоге выбор пал на студентку Ларису Гузееву, хотя её внешний вид на пробах шокировал команду — рваные джинсы, разноцветные ногти и дерзкое поведение. Однако после грима и смены образа режиссёр решил рискнуть.

Решающим фактором стало умение Гузеевой моментально плакать по требованию, что, по словам оператора Вадима Алисова, и покорило Рязанова. Но, к сожалению, во время съёмок волнение взяло верх.

То, что легко давалось на пробах, на площадке не получалось. Молодая актриса была скована, часто требовалось по 10-15 дублей, что изматывало всю группу.

Кульминацией стала сцена свидания героини с персонажем Никиты Михалкова. Там Гузеева должна была демонстрировать бурные, противоречивые эмоции — от слёз до истерического смеха. Смех она ещё как-то изображала, а вот искренние слёзы не шли.

И здесь помощь неожиданно пришла от Алисы Фрейндлих, наблюдавшей за съёмками. Как рассказывал Панкратов-Чёрный:

«Алиса Бруновна смотрела на это, а потом говорит: "Мотор!". Камера начинает снимать, и Алиса Фрейндлих как вмажет Ларисе пощечину.

Та заплакала, и тут Алиса Бруновна кричит: "Смейся!". И она засмеялась!

После сцены Алиса Бруновна подошла к Ларисе и со слезами на глазах попросила прощения. Лариса ее благодарила».

Несмотря на жёсткий метод, Гузеева не только не обиделась, но и сохранила глубокую благодарность Фрейндлих. Она не раз называла её своей «дорогой киномамой» и тепло отзывалась о совместной работе, понимая, что этот урок помог ей справиться со сложнейшей сценой.

Ранее мы писали: Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать

Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс» (1984)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
