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И как она построила карьеру: посмотрите, какой изъян на теле есть у известной модели

4 апреля 2023 14:15
И как она построила карьеру: посмотрите, какой изъян на теле есть у известной модели

Знаменитость готова на многое, чтобы публика не узнала правду.

Каролина Куркова прославилась как одна из самых красивых женщин в мире. В течение многих лет модель покоряла подиумы и сводила с ума фанатов на всех континентах. При этом мало кто догадывается, какую физическую особенность знаменитость умело скрывает все эти годы.

Дело в том, что в детстве Каролина перенесла операцию, из-за чего у нее исчез пупок. Вместо него модель имеет лишь небольшое углубление, но в целом ее живот отличается плоскостью.

Сама знаменитость никогда не рассказывала о случившемся, но внимательные поклонники предполагают, что хирургическое вмешательство могло быть связано с пупочной грыжей. Куркова старается не привлекать внимание к своей особенности, поэтому во всех фотосессиях, где виден ее живот, редакторы добавляют пупок в фотошопе, а во время модных показов могут дорисовать тень с помощью косметики. И как она построила карьеру: посмотрите, какой изъян на теле есть у известной модели

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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