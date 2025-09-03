«И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата

Американский писатель Стивен Кинг, известный своей любовью к хоррор-триллерам и напряжённым драмам, однажды признался, что российская «Эпидемия» — один из самых впечатляющих сериалов, которые он видел.
По иронии судьбы, проект, ставший международным хитом, вскоре оказался в центре громкого скандала, связанного с воровством.
Как «Эпидемия» покорила мир
Снятый по роману Яны Вагнер, сериал рассказывает о Москве, охваченной смертельным вирусом. Группа выживших отправляется прочь из заражённого города, сталкиваясь не только с угрозой болезни, но и с собственными страхами, тайнами и семейными конфликтами.
Сериал получил высокие оценки критиков, был представлен на международных фестивалях и заинтересовал Netflix, который купил права на показ и адаптацию истории для западной аудитории.
Скандал из-за музыки
Всё изменилось, когда зрители начали сравнивать саундтрек «Эпидемии» с работами голливудских композиторов. Интернет-пользователи заметили, что некоторые музыкальные темы подозрительно напоминают композиции Ханса Циммера из фильмов «Начало» и «28 недель спустя».
Поклонники сериала разделились: одни уверены, что создатели вдохновлялись, другие видят в этом прямое заимствование.
«И как его пропустили на Netflix?», «Трек в "Эпидемии" точно копия», — отметили в Сети.
Сам Кинг скандал никак не комментировал, но его восторженный отзыв о проекте в соцсетях по-прежнему смакуют фанаты сериала. О плагиате люди предпочитают не вспоминать.
«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех.