Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата

«И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата

3 сентября 2025 07:00
«И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата

Если у вас хороший слух и насмотренность, то найти кражу не составит труда.

Американский писатель Стивен Кинг, известный своей любовью к хоррор-триллерам и напряжённым драмам, однажды признался, что российская «Эпидемия» — один из самых впечатляющих сериалов, которые он видел.

По иронии судьбы, проект, ставший международным хитом, вскоре оказался в центре громкого скандала, связанного с воровством.

Как «Эпидемия» покорила мир

Снятый по роману Яны Вагнер, сериал рассказывает о Москве, охваченной смертельным вирусом. Группа выживших отправляется прочь из заражённого города, сталкиваясь не только с угрозой болезни, но и с собственными страхами, тайнами и семейными конфликтами.

«И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата

Сериал получил высокие оценки критиков, был представлен на международных фестивалях и заинтересовал Netflix, который купил права на показ и адаптацию истории для западной аудитории.

Скандал из-за музыки

Всё изменилось, когда зрители начали сравнивать саундтрек «Эпидемии» с работами голливудских композиторов. Интернет-пользователи заметили, что некоторые музыкальные темы подозрительно напоминают композиции Ханса Циммера из фильмов «Начало» и «28 недель спустя».

«И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата

Поклонники сериала разделились: одни уверены, что создатели вдохновлялись, другие видят в этом прямое заимствование.

«И как его пропустили на Netflix?», «Трек в "Эпидемии" точно копия», — отметили в Сети.

Сам Кинг скандал никак не комментировал, но его восторженный отзыв о проекте в соцсетях по-прежнему смакуют фанаты сериала. О плагиате люди предпочитают не вспоминать.

«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех.

Фото: Кадр из сериала «Эпидемия»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке «Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке Читать дальше 4 сентября 2025
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей Читать дальше 4 сентября 2025
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились Читать дальше 3 сентября 2025
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить Читать дальше 3 сентября 2025
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки Читать дальше 3 сентября 2025
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке Читать дальше 3 сентября 2025
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день» Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день» Читать дальше 3 сентября 2025
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Читать дальше 3 сентября 2025
Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния» Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния» Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше