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«И это в советское время!»: Пегова решилась на интимное признание

3 июля 2022 14:25
«И это в советское время!»: Пегова решилась на интимное признание

Актриса назвала себя человеком консервативных взглядов.

Хотя в фильмографии у Ирины Пеговой есть место смелым экспериментам и громким названиям (например, комедия «Свингеры»), в реальной жизни артистка предпочитает не распространяться на откровенные темы.

Ирина отметила, что в детстве ее воспитывали в первую очередь как пионера, а не девочку, поэтому бесед на пикантные темы ни с матерью, ни с другими родственницами она не знала.

Однако в ее окружении были куда более раскрепощенные семьи. У ее тети была целая коллекция немецких эротических фильмов, а в гостях у других хороших знакомых Пегова обнаружила «Камасутру».

«Она просто там лежала. И это в советское время!» — поразилась актриса в разговоре с изданием «7Дней».

У самой Ирины внутренний цензор не отключается ни на минуту. Она признала это качество вредным для артиста, но мнение близких людей для нее ценнее. Пегова всегда помнит о том, что среди зрителей будет ее родня и делает все, чтобы им не было за нее неловко.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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