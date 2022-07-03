«И это в советское время!»: Пегова решилась на интимное признание

Хотя в фильмографии у Ирины Пеговой есть место смелым экспериментам и громким названиям (например, комедия «Свингеры»), в реальной жизни артистка предпочитает не распространяться на откровенные темы.

Ирина отметила, что в детстве ее воспитывали в первую очередь как пионера, а не девочку, поэтому бесед на пикантные темы ни с матерью, ни с другими родственницами она не знала.

Однако в ее окружении были куда более раскрепощенные семьи. У ее тети была целая коллекция немецких эротических фильмов, а в гостях у других хороших знакомых Пегова обнаружила «Камасутру».

«Она просто там лежала. И это в советское время!» — поразилась актриса в разговоре с изданием «7Дней ».

У самой Ирины внутренний цензор не отключается ни на минуту. Она признала это качество вредным для артиста, но мнение близких людей для нее ценнее. Пегова всегда помнит о том, что среди зрителей будет ее родня и делает все, чтобы им не было за нее неловко.