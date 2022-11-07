И это в 56 лет: «бесстыжий» наряд Сальмы Хайек лишит дара речи (фото)
Артистка не боится смелых образов.
Сальма Хайек приняла участие в фестивале LACMA Art+Film Gala 2022. Артистка приехала на мероприятие вместе с другими звездами, но большая часть поклонников обратила внимание именно на нее.
Дело в том, что знаменитость не побоялась весьма откровенного платья. Она выбрала образ от Gucci: полупрозрачный наряд, пикантности которому добавляло глубокое декольте. При этом, как заметили внимательные поклонники, Хайек предпочла не надевать под платье нижнее белье.
Фанаты остались в восторге от смелого образа 56-летней актрисы. В социальных сетях они осыпали ее снимки с мероприятия комплиментами, обратив внимание и на фигуру знаменитости, и на ее красоту.
«Какая же ты красивая», «Невозможно оторвать глаз», «Выглядишь изумительно. Прекрасное сочетание элегантности и привлекательности», — считают восторженные поклонники.