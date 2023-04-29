И это при живой жене: дом Мясникова напоминает холостяцкую берлогу (фото)

Александр Мясников давно претендует на звание настоящей звезды эфира. У врача и телеведущего масса поклонников, которые пристально следят за его жизнью. К тому же доктор явно не из тех, кто избегает повышенного внимания к своей персоне.

У знаменитости есть свой блог в социальных сетях, где он часто радует подписчиков новыми публикациями. Недавно Мясников «впустил» фолловеров в свое жилище. Александр Леонидович обнародовал снимки, сделанные в его доме. Увиденное озадачило многих.

Семейное гнездышко Мясникова напоминает холостяцкую берлогу: повсюду разбросаны вещи, а на столе видны остатки недавней трапезы. Интернет-пользователей немало удивила такая картина, поскольку доктор давно и счастливо женат. Подписчики были уверены, что благодаря супруге Наталье он живет в полной чистоте. К тому же врач, как полагают многие, немало зарабатывает, поэтому может позволить себе нанять горничную.