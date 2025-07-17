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И это не «Анора»: лишь один фильм Бэйкера попал в топ-100 лучших 21 века — зрители зовут «искусством высшей пробы»

17 июля 2025 15:42
Шон Бейкер

А ведь у ленты даже нет ни единого «Оскара».

Журнал The New York Times представил рейтинг лучших фильмов столетия, составленный на основе опроса более 500 влиятельных режиссеров, актеров и кинодеятелей со всего мира.

Голосовавшие выбирали самые значимые картины, выпущенные с 1 января 2000 года, — и в итоговый топ-100 вошел фильм Шона Бейкера.

Но это вовсе не нашумевшая «Анора», а «Проект "Флорида"» (2017). Кстати, за него проголосовала Майки Мэдисон — звезда «Аноры».

И это не «Анора»: лишь один фильм Бэйкера попал в топ-100 лучших 21 века — зрители зовут «искусством высшей пробы»

Фильм рассказывает историю шестилетней Муни и ее матери Хейли, которые живут в дешевом мотеле рядом с Диснейлендом. Пока девочка воспринимает мир как огромную площадку для игр, ее мать отчаянно борется с бедностью, пытаясь сохранить крышу над головой.

Картина мастерски противопоставляет детскую беззаботность и жесткие реалии взрослой жизни, исследуя тему социального неравенства на фоне американской мечты.

И хотя оценки не дотянули до «восьмерки» (у фильм 7.6 на IMDb, 7.0 на Кинопоиске), а сам фильм не получил ни одного «Оскара», он все равно завоевал признание критиков и зрителей.

И это не «Анора»: лишь один фильм Бэйкера попал в топ-100 лучших 21 века — зрители зовут «искусством высшей пробы»

Вот какие плюсы в ней выделяют русскоязычные поклонники:

«"Проект" относится к фильмам, которые вряд ли захочется освежить в памяти в ближайшее время. И лишь потому, что, увидев его, забыть получится нескоро»,

«Это не столько художественный фильм, сколько великолепный симбиоз реальной жизни и искусства высшей пробы на экране»,

«Шон Бэйкер показал героинь лицами, достойными сочувствия. Он раскрыл их трагедию, не став при этом делать их хорошими и правильными».

Выходит, «Проект "Флорида"» доказал главное — важное кино не всегда должно быть удобным. Бэйкер не поучает и не приукрашивает, а просто показывает жизнь такой, какая она есть. И, судя по всему, именно за эту честность его фильм и попал в список лучших.

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Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Проект "Флорида"» (2017)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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