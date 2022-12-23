И это мать пятерых детей? Россияне очарованы фигурой Порошиной в бикини (фото)

В 2019 году Мария Порошина родила пятого ребенка. Актриса смогла восстановиться после родов за рекордно короткий срок. Свои успехи она охотно демонстрирует в соцсетях, выкладывая снимки в бикини с отдыха. На фото Порошина купается в бассейне, веселится с подругами или позирует на пляже. Глядя на ее стройную фигуру, подписчики не могут поверить, что перед ними многодетная мать.

«Мария, как вы здорово выглядите!», «Как вы похорошели», «Очень женственная», «Вот это фигура», — отметили комментаторы.

От кого она родила долгожданного сына Андрея, актриса не рассказывает. По слухам, Мария встречается с влиятельным бизнесменом, но афишировать его личность не планирует. Незадолго до появления мальчика она развелась с мужем Ильей Древновым, от которого у нее подрастают три дочери. Еще у Порошиной есть старшая наследница от отношений с Гошей Куценко — Полине уже 26 лет. С актером Мария поддерживает отличные отношения, несмотря на то, что их союз распался из-за его измен.