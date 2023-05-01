И это мама двоих детей: точеная фигура миссис Москвы вскружит голову любому

Анастасия Милеева заставила всю страну говорить о себе, получив титул «Миссис Москва-2023». 30-летняя предпринимательница и мать двух дочерей обошла 25 конкурсанток и была признана самой красивой жительницей столицы.

Милеева очаровала членов жюри не только своей красотой, но и общественной позицией. Она занимается бизнесом и благотворительностью, а также воспитывает двух наследниц, Софию и Анну-Марию. По словам победительницы конкурса, она старается находить счастье везде и наслаждаться каждым прожитым днем.

Внимание Милеева уделяет и своим социальным сетям. Она регулярно делится публикациями и не стесняется выставлять весьма откровенные снимки. Поклонники же никогда не скупятся на комплименты в ее адрес. По мнению пользователей Сети, Милеева заслужила свой титул, а ее фигура — предел мечтаний для множества девушек.