И это дом звезды советского кино: как выглядит жилище Виторгана

Эммануил Виторган отметил пятилетие дочери Этель. Артист поделился с подписчиками фотографией, на которой его жена Ирина держит за руку звездную наследницу в окружении подарков. Супруга артиста из Юрмалы, именно там актер приобрел дом, где предпочитает проводить время с семьей.

В Юрмале не удивляются, когда видят знаменитость на улицах города — здесь Виторган живет уже 14 лет. Это место артист любит за морской воздух и пейзажи. В скромном и аккуратном коттедже на берегу Рижского залива с балконом, выполненным в светлых тонах, удобно прятаться от посторонних глаз и наслаждаться семейным уютом. Дом Виторгана — памятник архитектуры, а потому его нельзя перестраивать. Но звездной чете это и не нужно.

На участке много зелени, есть среди цветов и кустарников и те, что Виторган посадил лично. В гостях у него любят бывать близкие, да и сам он при первом же перерыве в гастрольном графике или на съемках, рвется сюда.