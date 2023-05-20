И ДНК-тест не нужен: брат Киркорова, о котором никто не знал, устал прятаться

Филипп Киркоров бьет себя в грудь, рассказывая, что он максимально откровенен со своей аудиторией. Однако поп-король упорно скрывает, что у него есть брат, видимо, стесняясь такого родства. Отрекается от «сына» и Бедрос Киркоров. И лишь сам «бастард» гордится кровной связью со знаменитой семьей.

Артист группы «Экс-ББ» Александр Матвеев на каждом углу заявляет, что он внебрачный сын Киркорова-старшего. Правда, никто не знает наверняка, так ли это. Матвеев уверен, что у Бедроса был бурный роман с его матерью, а он сам оказался плодом этой запретной любви.

Однако Киркоров-старший, да и Киркоров-младший в унисон отрицают родство с Матвеевым. Отец поп-короля не раз заявлял, что действительно много лет назад закрутил единственный и неповторимый роман в Сочи. Но роман этот перетек в единственный и неповторимый брак с женщиной по имени Виктория, которая впоследствии стала матерью Филиппа Бедросовича.

Бедрос Киркоров с уверенностью заявляет, что жене своей никогда не изменял и помыслить об этом не мог. Поэтому доказать связь со знаменитой династией у Александра Матвеева до сих пор не вышло.