И ДНК-тест не нужен: ахнете от сходства Плющенко с непубличным сыном (фото)

Евгений Плющенко счастлив в браке с Яной Рудковской. Супруги воспитывают двоих сыновей — Александра и Арсения. Многие поклонники фигуриста уже позабыли о том, что у него есть еще один наследник.

До женитьбы на продюсере олимпийский чемпион состоял в браке с Марией Ермак. Летом 2006 года у пары появился сын Егор. Но это не уберегло возлюбленных от расставания, которое оказалось непростым.

Фигурист выяснял отношения с бывшей женой в суде — Ермак препятствовала общению экс-супруга с наследником. Егор остался жить с матерью и начал носить ее фамилию.

Как бы там ни было, со временем отец и сын все же сблизились. Не так давно в соцсетях Плющенко появилось его совместное фото с повзрослевшим Егором. Интернет-пользователи ахнули от сходства фигуриста с непубличным наследником. Это тот самый случай, когда ДНК-тест не нужен.

К слову, первенец Евгения пытался идти по его стопам. Но впоследствии решил променять фигурное катание на самбо и джиу-джитсу.