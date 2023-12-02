И даром не надо: кто такие обабки и воробьи, которых отказывались брать в мужья даже крестьянки

Сейчас таких слов уже никто не помнит, но такие люди существуют.

Сегодня, как и много веков назад, мужчины с удовольствием сватаются к молодым и красивым женщинам. Но не всегда им удается достигнуть желаемого. Бывают такие обстоятельства, когда приходится жениться на женщинах старшего возраста, например на вдовах или женщинах, которые не нашли свою половинку раньше. Только сейчас сказали бы «ей уже давно за сорок», а раньше в двадцать пять молодуха становилось старой девой, на которую никто не смотрел.

Удел женщины состоял в том, чтобы ждать жениха и копить приданое. А мужчины выбирали, сватались, женились, содержали семью. Тем, кто не смог вовремя вступить в брак, давали довольно странные прозвища.

Некоторые мужчины оставались холостяками из-за того, что были бедны. После женитьбы молодые должны были переехать в дом супруга, и его обязанностью было обеспечивать семью. А если у него ничего нет: ни денег, ни хорошего дома, ни огорода, то вряд ли он будет желанным претендентом для молодых женщин.

Вот и сватались такие небогатые мужики к старым девам.

Те готовы были взять претендента в дом отца, кормить его, поить и всячески ублажать. Называли таких мужчин воробьями. Это означало, что они так и будут находиться под каблуком у жены и не станут настоящими хозяевами в доме. Воробьишка, которого гоняет кот. Кстати, если супруг после женитьбы приходил в дом жены, потому что у тестя не было сыновей, он носил еще более смешное прозвище — дворовик.

Жениться на молодой и красивой девушке мог не каждый.

Например, вдовец солидного возраста, потерявший жену и не изменивший свою жизнь в течение некоторого времени, не мог рассчитывать на это. Как ни странно, таких мужчин часто обвиняли в смерти супруги. Но и молодухи не очень-то хотели заботиться о престарелом вдовце и его детях. Зато старые девы (перестарки) с удовольствием принимали предложения от таких женихов.

Если мужчина тянул с женитьбой, после того как его супруга скончалась, его называли обабком. Вообще это было названием гриба — подберезовика. Если вспомнить, то старый гриб становится мягким, похожим на губку, его даже сложно разрезать, так как он растекается под ножом.