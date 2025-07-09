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Киноафиша Статьи И чтец, и «смотрец»: проверьте, насколько хорошо вы знакомы с экранизацией классики, да еще и зарубежной (непростой тест)

И чтец, и «смотрец»: проверьте, насколько хорошо вы знакомы с экранизацией классики, да еще и зарубежной (непростой тест)

9 июля 2025 07:29
Мартин Иден

Справитесь без подсказок?

Когда речь заходит о советском кино, первым делом вспоминаются комедии, производственные драмы или исторические эпопеи. Но есть один пласт, о котором говорят куда реже — экранизации зарубежной классики. А между тем, это настоящие жемчужины: снятые с уважением к первоисточнику, с актёрами, которые жили роли, а не играли их, и с тем тонким стилем, который не спутать ни с одним другим кинематографом.

Этот тест собран не на знания «по учебнику», а на вашу зрительскую память — на эмоции, которые остались после просмотра. Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете (или вспоминаете) классику глазами советского кино? Тогда начнём — тест уже ждёт.

А здесь вас ждет чудесная подводка фильмов для подготовки к отпуску: рекомендовано психологом!

Фото: Кадры из фильмов «Мартин Иден» (1976), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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